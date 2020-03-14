Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrenci eğitimine devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrencinin, açılan 390 okulda eğitimine devam ettiğini bildirdi.
14.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:32
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrencinin, açılan 390 okulda eğitimine devam ettiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından, Barış Pınarı bölgesindeki eğitim hayatı hakkında, videoyla bilgi paylaşıldı.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Okulları yıkan, tüneller kazan, karargah haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor."
MSB'nin Twitter hesabından, Barış Pınarı bölgesindeki eğitim hayatı hakkında, videoyla bilgi paylaşıldı.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Okulları yıkan, tüneller kazan, karargah haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor."
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Twitter, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Güncel
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler