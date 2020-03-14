Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 oldu
Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 oldu Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrencinin de eğitimine devam ettiğini açıkladı.
14.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:47
Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 oldu
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrencinin de eğitimine devam ettiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Okulları yıkan, tüneller kazan, karargah haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor" denildi.
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrencinin de eğitimine devam ettiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Okulları yıkan, tüneller kazan, karargah haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor" denildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 oldu
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, Güncel
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