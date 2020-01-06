"Barış Pınarı bölgesinde anti tank mayından oluşan EYP etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış EYP'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Barış Pınarı Harekatı
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alarak, bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, EOD Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
(Mehmet Kalay/İHA)
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Kaynak: İHA