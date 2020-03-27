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Barış Pınarı bölgesinde mayın ve patlayıcılar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri neticesinde mayın ve paylayıcıların tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

27.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:53
Barış Pınarı bölgesinde mayın ve patlayıcılar imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri neticesinde mayın ve paylayıcıların tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama, Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sırasında 3 adet antitank mayın, 38 adet Claymore (yönlendirilmiş mayın) ve 5 kilogram patlayıcı maddenin tespit edilerek METİ Timi tarafından imha edildiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

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