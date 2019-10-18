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"Barış Pınarı" bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lerin imha çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

18.10.2019 13:10
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lerin imha çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri imha çalışmalarına devam ediyor" notuyla bir video paylaşıldı. Videoda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının mayın tarama çalışmaları yer aldı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: İHA

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