"Barış Pınarı" bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lerin imha çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri imha çalışmalarına devam ediyor" notuyla bir video paylaşıldı. Videoda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının mayın tarama çalışmaları yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA