Haberler » Güncel » 'Barış Pınarı' bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyor

"Barış Pınarı" bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lerin imha çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

18.10.2019 13:05
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lerin imha çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri imha çalışmalarına devam ediyor" notuyla bir video paylaşıldı. Videoda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının mayın tarama çalışmaları yer aldı. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:09 Öz Finans İş, Halkbank'a destek için 41 bin üye adına 41 bin hisse satın aldı
15:09 TSE Başkanı Şahin, Konyalı firmalara belgelerini verdi
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mektup cevabı) Bunu unutmamız mümkün değil. Vakti geldiğinde gerekenin...
15:13 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (MEKTUP CEVABI) BUNU UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. VAKTİ GELDİĞİNDE GEREKENİN...
15:12 Talas'ta "Belediye Mahallemizde Projesi"
15:12 Ben sana güvenmiyorum, çevrendekilere hiç güvenmiyorum
15:07 Barselona'da protestolar sürüyor
18.10.2019 15:15:19