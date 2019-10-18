"Barış Pınarı" bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı yerlerdeki mayın ve EYP'lerin imha çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri imha çalışmalarına devam ediyor" notuyla paylaşılan videoda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının mayın tarama çalışmaları görülüyor.

Kaynak: İHA