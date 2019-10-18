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"Barış Pınarı" bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyor

"Barış Pınarı" bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyorANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı yerlerdeki mayın ve EYP'lerin imha çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

18.10.2019 14:11
"Barış Pınarı" bölgesinde mayınlar ve EYP'ler imha ediliyor
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı yerlerdeki mayın ve EYP'lerin imha çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri imha çalışmalarına devam ediyor" notuyla paylaşılan videoda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının mayın tarama çalışmaları görülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Genel

Kaynak: İHA

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