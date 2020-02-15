Barış Pınarı bölgesinde okullarda mayın ve EYP eğitimi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG tarafından döşenen mayın ve el yapımı patlayıcılardan çocuklar ve sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla okullarda eğitim çalışması başlatıldığını duyurdu.

Barış Pınarı bölgesi Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan kardeşler, PKK/YPG'nin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Geçen hafta ise Tel Abyad Ayn Arus bölgesinde terör örgütü tarafından tuzaklanan mayınlar nedeniyle Layis Hatim Salih (8) yaralanarak Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Mehmetçik, benzeri olayların yaşanmaması için Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak Barış Pınarı bölgesinde bulunan okullarda mayın ve el yapımı patlayıcı tanıtımı, korunma yöntemlerine ilişkin eğitim vermeye başladı. Okullarda öğretmen ve öğrencilere yönelik verilen eğitimde; arazi ve yaşam alanlarına döşenmiş mayın ve el yapımı patlayıcılar ile karşılaşıldığında bunlara dokunulmaması, hareket ettirilmemesi, sorumlu birliğe haber verilerek başta çocuklar olmak üzere, bölgede yaşayan kişilerin zarar görmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede bugüne kadar; çoğunluğu okul, hastane, köprü, park alanı gibi halkın genel kullanım alanlarına PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 el yapımı patlayıcı ve 903 mayının tespit edilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.