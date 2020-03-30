Barış Pınarı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı 2 EYP etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yoğun kullandığı yol üzerine PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan iki el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, el yapımı patlayıcıların METİ timi tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA