Barış Pınarı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı 2 EYP etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yoğun kullandığı yol üzerine PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan iki el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
30.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:18
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yoğun kullandığı yol üzerine PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan iki el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, el yapımı patlayıcıların METİ timi tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, el yapımı patlayıcıların METİ timi tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel