Haberler » Güncel » Barış Pınarı bölgesinde Türk askerine teşekkür - Haber

Barış Pınarı bölgesinde Türk askerine teşekkür

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmeye devam ettiğini, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklarla oyun oynarken çekilen görüntülerini paylaşarak duyurdu.

01.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:46Barış Pınarı bölgesinde Türk askerine teşekkür

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmeye devam ettiğini, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklarla oyun oynarken çekilen görüntülerini paylaşarak duyurdu.

Bakanlık, Twitter hesabından, "Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ediyor" notu ile Suriyelilerin Mehmetçiğe teşekkür ettiği videoyu paylaştı. Mehmetçiğin Suriyeli çocuklarla oyun oynarken görüntülerine yer verilen videoda Türk askerine teşekkür eden Suriyeli, "Türk askeri buraya geldi. Bu bölgeyi daha medeni bir hale getirmek için. Şu an her şey güzel, daha güzel olacak. Okullarımızın ve camilerimizin tadilatına yardımcı oluyorlar. PKK/YPG, 7 senedir bu bölgedeydi. PKK/YPG beni, ailemi, kardeşlerimi ve akrabalarımı esir aldı. 5 sene boyunca amcamın oğlunu serbest bırakmadılar. PKK, Arap halkına düşman oldu. Türk askeri ve halkı yanımıza geldi. Allah'a şükür bizi bu zulümden kurtardılar. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.



Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 08:52:44