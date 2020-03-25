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Barış Pınarı bölgesinde yüzlerce kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Barış Pınarı bölgesinde yüzlerce kilo patlayıcı madde ele geçirildi Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Barış Pınarı bölgesinde terör örgütüne ait olduğu tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ile bomba...

25.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:14
Barış Pınarı bölgesinde yüzlerce kilo patlayıcı madde ele geçirildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Barış Pınarı bölgesinde terör örgütüne ait olduğu tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ile bomba yapımında kuşanılan 760 kilogram patlayıcı madde ele geçildi.
Barış Pınarı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da PKK/PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda terör örgütüne ait olduğu tespit edilen bir adrese Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü görevlilerince operasyon düzenlendi. Tel Abyad şehir merkezinde bulunan inşaat halindeki evde ekiplerce yapılan aramada, 760 kg sarı renkte patlayıcı madde, 1 kilogram amonyum nitrat, 6 adet uzaktan kumanda alıcısı, 2 adet dijital timer kullanılarak hazırlanmış zaman ayarlı devre, 10 adet basma tip tuzaklı anahtar sistemi, 2 adet kapsül, 2 adet el yapımı elektrikli kapsül yapmak için kullanılan kibrit başı eczası, 5 adet el yapımı bomba, 2 adet roketatar motoru ve 1 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet top mühimmatı, parça tesiri için çok sayıda bilye ve rulman parçaları, 15 adet bomba yapımında kullanılmaya hazır büyük metal dış kap ele geçirilmiştir. Aynı evin zemin katında yaklaşık 5 metre derinliğinde tünel de tespit edildiği bildirildi.
Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. Barış Pınarı bölgesinde yüzlerce kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, Emniyet Müdürlüğü, Telabyad, 3. Sayfa

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Barış Pınarı bölgesinde yüzlerce kilo patlayıcı madde ele geçirildi

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