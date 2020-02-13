Haberler » Güncel » Barış Pınarı bölgesine Kumluca'dan bir tır sebze ve meyve yardımı - Haber

Barış Pınarı bölgesine Kumluca'dan bir tır sebze ve meyve yardımı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Barış Pınarı bölgesine portakal, domates, patlıcan, biber ve salatalıktan oluşan yardım tırı gönderildi.

13.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:16Barış Pınarı bölgesine Kumluca'dan bir tır sebze ve meyve yardımı
Antalya'nın ilçesinde Barış Pınarı bölgesine portakal, domates, patlıcan, biber ve salatalıktan oluşan yardım tırı gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kumluca Şubesi tarafından Kumluca ve Beykent Toptancı Hallerinde portakal, domates, biber, patlıcan ve salatalık toplandı. Hayırsever vatandaşların bağışladığı sebze ve meyvelerin doldurduğu tır, Barış Pınarı Bölgesine gitmesi için İlçe Müftüsü Hacı Kahraman'ın yaptığı dualarla yola çıktı.

Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi AK Partili Şefik Durdaş, Türkiye Diyanet Vakfı Kumluca Şubesi Temsilcileri ve vatandaşların uğurladığı sebze ve meyve yüklü tırın bugün akşam saatlerinde Rasulayn'da olması bekleniyor.

Kumluca Müftüsü Kahraman, "Türkiye Diyanet Vakfı Kumluca Şubesi tarafından hazırlanan bir tır dolusu sebze ve meyveleri Barış Harekatı Bölgesine gönderdik. Bu tır Allah'ın izniyle bu akşam saatlerinde Rasulayn'da olacak. Mehmetçiklerimiz bu sebze ve meyveleri yerel halka dağıtacak. Kampanyamıza destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Barış Pınarı Harekatı, Kumluca, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 12:39:28