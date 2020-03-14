Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan...
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ise 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
14.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:42
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ise 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, Politika
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