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Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

13.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:20
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, PKK, 3. Sayfa

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