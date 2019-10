Barış Pınarı Gazisi: "Ben de Kürdüm"

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Muşlu Uzman Onbaşı Muharrem Çelik'in babası Mehmet Çelik, oğlunun şu an yanında olduğunu, ama aklının Barış Pınarı Harekatı'nda olduğunu belirterek, "Benim oğlum Barış Pınarı Harekatı'nda Kürtlere karşı değil; Amerika, İsrail ve teröristlere karşı çatışmadadır" dedi.

Sakarya 7. Komando Tugay Komutanlığında görevliyken Barış Pınarı Harekatı'na katılan Muşlu Uzman Jandarma Onbaşı Muharrem Çelik, harekatın 2. gününde teröristlerle girdiği sıcak temasta sol bacağından yaralandı. Tedavisinin ardından Muş'taki baba ocağına getirilen Muharrem Çelik'i İl Jandarma Komutanlığında görevli komutanlar ziyaret ederek, aileye ve kendisine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Burada komutanlarla sohbet eden Gazi Muharrem Çelik'e "Jandarma Heykeli" takdim edildi.

"AKLIM BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Muharrem Çelik'in babası Mehmet Çelik, "Benim söyleyeceğim tek şey; vatan sağ olsun. Ben gururluyum. Bugün ya da yarın çocuğum orada şehit düşse dahi diğer 4 çocuğumu da oraya göndereceğim. Kesinlikle bu benim gururum. Devlet büyüklerimizin buraya gelmesi benim için büyük bir onur, gurur ve ödüldür. Şu anda İl Jandarma Komutanlığında görevli komutanlarımız buraya geldiler ve bu bizi son derece gururlandırdı. Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerin tamamı benim için Muharrem Çelik'tir. Muharrem Çelik şu anda benim yanımda, ama benim aklım Barış Pınarı Harekatı'nda" dedi.

"OĞLUM ORADA KÜRTLERE KARŞI OLARAK DEĞİL; AMERİKA, İSRAİL VE TERÖRİSTLERE KARŞI ÇATIŞMADADIR"

Oğlunun Kürtlere karşı çatışmadığını; Amerika, İsrail ve teröristlere karşı çatıştığını ifade eden baba Çelik, "Ben Kürt asıllı bir vatandaşım, Kürdüm ve Kürt olarak da öleceğim. Benim oğlumun orada (Barış Pınarı Harekatı'nda) Kürtlere karşı hiçbir tavrı yoktur. Benim oğlum orada Kürtlere karşı değil; sadece Amerika, İsrail ve teröristlere karşı çatışmadadır" diye konuştu.

GAZİ MUHARREM ÇELİK, YARALANDIĞI ANI ANLATTI

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Muharrem Çelik de, olay anını anlatarak, "Barış Pınarı Harekatı'nın 2. gününde terör örgütü PKK/PYD'yle girdiğimiz sıcak temasta sol bacağımda yaralandım. Yanımıza bir araç geldi, ilk etapta Suriye Milli Ordusu aracı denildi ve karışmamamız istendi. Sonra araç yakınımıza yaklaşınca PKK/PYD aracı olduğunu fark ettik. Orada sıcak temasa girdik. Sıcak temasta araca ateş açmaya başladım ve araç ateş almaya başladı. Araç alev aldığı zaman mevzi değiştirdiğimde sol bacağımdan bir mermi yedim. Şükürler olsun iyiyim, ama orada olmadığım için üzülüyorum. Keşke orada olsaydım, keşke o mermiyi yemeseydim. Bu da bizim için bir şeref. Bunu bir ömür boyu şerefle taşıyacağız. Öteki tarafta da bu bizim nişanımız olacak. Bir an önce sağlığıma kavuşup arkadaşlarımın yanında olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"OPERASYON KÜRTLERE KARŞI DEĞİL, TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINA KARŞI BİR OPERASYON"

Operasyonda hiçbir sivile zarar verilmediğini, sadece eli kanlı terör örgütüne karşı bir operasyon yürütüldüğünü kaydeden Gazi Muharrem Çelik, "Bende Kürdüm, bu bayrağın altında yaşıyorum ve bu bayrağın altında öleceğim. Oradaki operasyon kesinlikle Kürtlere karşı bir operasyon değil, terör örgütü mensuplarına karşı bir operasyon. Hiçbir şekilde sivillere zarar verilmiyor. İHA ve SİHA'larla tespit edilen teröristlere nokta atışı yapılıyor. Onu bizde orada görüyoruz. Eminim, oradaki bir tek sivilin burnu dahi kanamamıştır. Türk Ordusu orada ihtişamlı, planlı, projeli bir şekilde teröre karşı çatışıyor. İnşallah zafer yakındır. Bir an önce de orayı teröristlerin elinden alacağız" dedi.

"SAĞLIĞIMA KAVUŞUP ARKADAŞLARIMIN YANINDA YER ALMAYI İSTİYORUM"

Bir an önce sağlığına kavuşup silah arkadaşlarının yanında yer almak istediğini hatırlatan Çelik, "Bir an önce sağlığıma kavuşup arkadaşlarımın yanında yer almayı istiyorum. Buraya kadar gelerek bana destek veren İl Jandarma Komutanlığındaki görevli komutanlarıma, valimize ve il jandarma komutanımıza teşekkür ederim. Onların burada olması beni hem duygulandırdı hem de gururlandırdı" şeklinde konuştu.

Aileyi yalnız bırakmayan Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zeki Aktaş ise, "Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle çatışmaya giren Uzman Onbaşı Muharrem Çelik yaralanmıştır. Sol ayağına kurşun alan kardeşimizin durumu iyi. Valimizin talimatıyla İl Jandarma Komutanlığımız ve diğer yetkililer ziyaretine geldiler. Bizler de kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Bir an önce iyileşmesini ve asker arkadaşlarına kavuşmasını istiyoruz" dedi.

(Uğur Ulu/İHA)

Kaynak: İHA