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Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlerin ailelerine şehadet haberi verildi

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse (27) ve Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un (26) Mersin'deki ailelerine acı haber ulaştırıldı.

08.01.2020 22:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:00Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlerin ailelerine şehadet haberi verildi
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse (27) ve Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un (26) 'deki ailelerine acı ulaştırıldı.
Tarsus ilçesi Taşobası Mahallesi'nde ikamet eden şehit Köse'nin ailesine şehadet haberini askeri erkan verdi.
Şehidin baba ocağına ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Evli olduğu öğrenilen Köse'nin cenazesinin, yarın kentte düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesinin planlandığı bildirildi.
Şehit annesinden Türkçe ve Kürtçe ağıt
Şehit Karakoç'un Toroslar ilçesi Zeki Ayan Mahallesi'nde kardeşlerinin kaldığı eve, askeri erkanın şehadet haberini vermesinin ardından taziye çadırı kurulup, sokağa ve apartmanlara Türk bayrakları asıldı.
Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşı döken şehit annesi Fatma Karakoç'u yakınları teskin etti.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da çadırı ziyaret ederek, aileye başsağlığı diledi.
Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin naaşı, yarın Yenişehir ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Barış Pınarı Harekatı, Halil Karakoç, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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