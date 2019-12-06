"Barış Pınarı Harekat bölgesinde 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG tarafından tuzaklanmış 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Barış Pınarı Harekatı
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi".
(İHA)
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, Güncel Kaynak: İHA