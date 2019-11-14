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Barış Pınarı Harekat bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu

Barış Pınarı Harekat bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulunduANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesindedevam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anit-tank mayını bulunduğunu duyurdu.

14.11.2019 20:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:34Barış Pınarı Harekat bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu
Barış Pınarı Harekat bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesindedevam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anit-tank mayını bulunduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu" denildi.

Barış Pınarı Harekatı, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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