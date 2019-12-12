Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında 75 adet Claymore tipi el yapımı mayının tespit sonrası imha edildiğini duyurdu. Barış Pınarı Harekatı
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan 75 adet Claymore tipi el yapımı mayın tespit etti. Mayınlar METİ tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
, Güncel Kaynak: İHA