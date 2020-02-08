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Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 4 yaralıMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

08.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:25Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, TSK ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletilirken, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Ankara - ANKARA,



Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: DHA

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