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Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara oyuncak dağıtıldı

Barış Pınarı Harekat bölgesinde terörden arındırılan alanlarda sivillere yönelik yardımlar sürerken Rasulayn'da günlük hayatına dönen Suriyelilere TSK ve diğer kurumlar tarafından gıda yardımı yapılarak çocuklara oyuncak dağıtıldı.

29.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:14Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara oyuncak dağıtıldı
Barış Pınarı Harekat bölgesinde terörden arındırılan alanlarda sivillere yönelik yardımlar sürerken Rasulayn'da günlük hayatına dönen Suriyelilere TSK ve diğer kurumlar tarafından gıda yardımı yapılarak çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde terörden arındırılarak hayatın normale dönmesi çalışmasının sürdürüldüğü Rasulayn'da sivillere yönelik yardımlar devam ederken, günlük hayatına dönen Suriyelilere Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumlar tarafından gıda yardımı yapılarak çocuklara oyuncak dağıtıldı. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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