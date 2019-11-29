Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara oyuncak dağıtıldı - Haber

Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara oyuncak dağıtıldı

Barış Pınarı Harekat bölgesinde terörden arındırılan alanlarda sivillere yönelik yardımlar sürerken Rasulayn'da günlük hayatına dönen Suriyelilere TSK ve diğer kurumlar tarafından gıda yardımı yapılarak çocuklara oyuncak dağıtıldı.

29.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:25Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara oyuncak dağıtıldı
Barış Pınarı Harekat bölgesinde terörden arındırılan alanlarda sivillere yönelik yardımlar sürerken Rasulayn'da günlük hayatına dönen Suriyelilere TSK ve diğer kurumlar tarafından gıda yardımı yapılarak çocuklara oyuncak dağıtıldı.
Barış Pınarı Harekat bölgesinde terörden arındırılarak hayatın normale dönmesi çalışmasının sürdürüldüğü Rasulayn'da sivillere yönelik yardımlar devam ederken, günlük hayatına dönen Suriyelilere Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumlar tarafından gıda yardımı yapılarak çocuklara oyuncak dağıtıldı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:12 EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜREN SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
17:12 Apseli diş çekimi sonucu ölen durmuş ay'ın mezarı otopsi için açıldı
17:12 Erdoğan son açıklamaları hastalıklı anlayışın yansımasıdır
17:12 Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo patlayıcı ele geçirildi
17:07 Mezun olduğu okulunda yazar olarak söyleşi yaptı
16:37 Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu
16:32 İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
29.11.2019 17:12:58