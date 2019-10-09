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Barış Pınarı Harekatı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Ceylanpınar'daki hoparlörlerden mehter marşı çalınmaya başlandı.

09.10.2019 19:58Barış Pınarı Harekatı
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Ceylanpınar'daki hoparlörlerden mehter marşı çalınmaya başlandı.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla terör örgütü mensuplarının bulunduğu Rasulayn'ın karşısındaki Ceylanpınar'da belediye ekiplerince halka ve bölgede görev yapan askerlere moral vermek amacıyla belediyeye ait hoparlörlerden mehter marşı çalındı.
Öte yandan, Resulayn'daki terör hedeflerine yönelik obüs atışlarına da aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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