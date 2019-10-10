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Barış Pınarı Harekatı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

10.10.2019 00:18Barış Pınarı Harekatı
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.
Suriye sınır hattında bulunan beton blokların bir bölümünün kaldırılmasının ardından zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Akçakale'den Tel Abyad yönüne hareket etti.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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