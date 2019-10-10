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Barış Pınarı Harekatı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanmasını diledi.

10.10.2019 14:38Barış Pınarı Harekatı
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanmasını diledi.
Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin hiçbir zaman terör örgütlerine ve dış güçlere boyun eğmediğini belirtti.
Türk ordusunun her zaman aynı kararlılıkla ve aynı mücadele ile vatan topraklarını koruduğunu aktaran Bilgin, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK unsurlarının yok edilmesi, ülke güvenliğinin sağlanması ve bölgenin güvenli hale getirilmesi için Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını kaydetti.
Vali Bilgin, "Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlamıştır. Allah kahraman ordumuzun yar ve yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Kırklareli, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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