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Barış Pınarı Harekatı

TEL Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü teröristlerden temizlendi.

10.10.2019 16:52Barış Pınarı Harekatı
TEL Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü teröristlerden temizlendi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, üç köy daha kurtarıldı.
Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.
SMO, köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor.
Tel Abyad'daki El Yabse ve Tel Fander köyleri de öğle saatlerinde terörden arındırılmıştı.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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