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Barış Pınarı Harekatı

TEL Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın doğusundaki Bir Aşık ve Hamidiye köyleri terörden arındırıldı.

10.10.2019 17:28Barış Pınarı Harekatı
TEL Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın doğusundaki Bir Aşık ve Hamidiye köyleri terörden arındırıldı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, iki köy daha kurtarıldı.
Tel Abyad'daki Bir Aşık ve Hamidiye köyleri de YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.
Kısa süre önce ilçeye bağlı Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü, öğle saatlerinde ise Tel Abyad'daki El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırılmıştı.
SMO, köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor.

Barış Pınarı Harekatı, Hamidiye, Telabyad, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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