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Barış Pınarı Harekatı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.

10.10.2019 22:00Barış Pınarı Harekatı
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece saatlerinde de ateş altına alınmaya devam edildi.
Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.
Öte yandan sınır hattında görev yapmak üzere gönderilen tanklardan oluşan askeri sevkiyat da devam etti.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise Rasulayn bölgesinde YPG/PKK'lı teröristler tarafından Ceylanpınar ilçesindeki sivillere yönelik gerçekleştirilen havanlı saldırılarda yaralanan vatandaşları ziyaret etti.
Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Erin, yakınlarıyla da sohbet etti.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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