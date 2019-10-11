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Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar köyü, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

11.10.2019 15:38Barış Pınarı Harekatı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar köyü, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinin batı kırsalındaki Asfar Neccar köyü, harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.
Gün içinde ilçenin batısındaki Tel Halef köyü de YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılmıştı.
Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü dün, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.
Böylece harekatın üçüncü gününde, YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 13 oldu.
SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor ve arama tarama faaliyeti yürütüyor.

Barış Pınarı Harekatı, Fırat Nehri, Türkiye, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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