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Barış Pınarı Harekatı

Ömerli Belediyesince yapılması planlanan Bağ Bozumu etkinliği iptal edildi.

12.10.2019 11:50Barış Pınarı Harekatı
Ömerli Belediyesince yapılması planlanan Bağ Bozumu etkinliği iptal edildi.
Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkenin bölünmez bütünlüğü, vatanın bekası ve sınırların güvenliği için terör unsurlarının bertarafına yönelik başlatmış olduğu ve büyük başarı ile devam eden Barış Pınarı Harekatı ve Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırı nedeniyle yapmayı planladıkları Bağ Bozumu etkinliğinin iptal edildiğini bildirdi.
Altındağ, "Harekata katılan kahraman ordumuza muzafferiyetler diler, şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilerim." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Altındağ, Ömerli, Güncel

Kaynak: AA

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