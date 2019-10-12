Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu.

12.10.2019 17:40Barış Pınarı Harekatı
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu.
Akçakale'nin karşısında bulunan Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine bugün de obüs atışları yapıldı.
Kentteki çatışma sesleri Akçakale'den duyulurken sınır hattında zırhlı araçlar görüldü.
Bu arada, teröristlerin harekatın ilk gününden bu yana TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için başvurduğu lastik ve mazot yakımı bugün de devam etti.
Yakılan lastikler ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutlar oluştu.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:53 Manyas'ta Barış Pınarı Harekatı için aşure hayrı
18:57 Antalya Büyükşehir Belediyesindeki grev kararı
18:57 Yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı
18:56 Hong Kong'da protestolar sürüyor
18:56 Gülhanım nine, ördüğü çorapları mehmetçiğe gönderdi
18:56 Hırsızlık hükümlüleri, kovalamaca sonucu yakalandı
18:55 Emine erdoğan: türk evlerinin birçoğu aslında sanat atölyesidir
12.10.2019 18:58:36