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Barış Pınarı Harekatı

Sivas Barosu Başkanı Hacı Yılmaz Demir, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınır güvenliğini sağlamak üzere uluslararası hukuktan doğan meşru savunma hakkını kullandığını bildirdi.

14.10.2019 16:54Barış Pınarı Harekatı
Sivas Barosu Başkanı Hacı Yılmaz Demir, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınır güvenliğini sağlamak üzere uluslararası hukuktan doğan meşru savunma hakkını kullandığını bildirdi.
Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen ve hali hazırda başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'na karşı haksız, çirkin ve kabul edilemez söylemler içerisinde bulunan bir kısım çevreleri kınadığını belirtti.
Her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını ve Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınır güvenliğini sağlamak üzere uluslararası hukuktan doğan meşru savunma hakkını kullandığını vurgulayan Demir, "Bir kez daha gerek harekat esnasında gerekse daha önce bu toprakları bizlere vatan kılmak amacıyla canlarını hiçe sayarak şehadete erişen aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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