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Barış Pınarı Harekatı

Talas Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla ev ve iş yerlerine asılması için vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

15.10.2019 13:06Barış Pınarı Harekatı
Talas Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla ev ve iş yerlerine asılması için vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Evine, iş yerine bayrak as" kampanyasına katılmak isteyen esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtıldı.
Belediye ekiplerince Talas'ın ana arterlerinde dağıtılan bayraklar, iş yeri sahipleri tarafından dükkanların girişine asılırken vatandaşlar da evlerinin balkonlarına ve pencerelerine bayrak asarak Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu.
Vatandaşlar, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı, Talas Belediyesi, Talas, Güncel

Kaynak: AA

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