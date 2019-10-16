Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükseliyor.

16.10.2019 16:24Barış Pınarı Harekatı
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükseliyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında, Rasulayn kırsalındaki terör mevziler ateş altına alındı.
Bölgedeki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, atış yapılan noktalardan duman yükseldi.

Bu arada, YPG/PKK'lı teröristlerin, SİHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yaktığı gözlendi.
Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, TSK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:09 Suriye milli ordusu askerlerinin şanlıurfa'ya hareketi sürüyor
19:08 "9 ayda 2,2 milyon ton yaş sebze meyve ihraç edildi"
19:07 (TEL ABYAD)- YPG/ PKK'ya ait bir İHA düşürüldü
19:06 Sinop'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
19:06 Vezirköprü'de velilerden kan bağışı
19:06 Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı Orgeneral Carter ile telefonda görüştü
19:04 Edremit'te kadın cinayetlerinin son bulması için oturma eylemi
16.10.2019 19:11:49