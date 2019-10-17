Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn kırsalında yer alan terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

17.10.2019 09:16Barış Pınarı Harekatı
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn kırsalında yer alan terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekat devam ediyor.
Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor.
Obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor.
Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:30 Türkeli'de polis, telefon dolandırıcılığına karşı broşür dağıttı
10:35 Adıyaman'da evin kapısına kurşun sıkıp kaçtılar
10:34 Hasankeyf'teki son eserin taşınma hazırlığı tamamlandı
10:34 Ağbal: "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır"
10:33 Bayramiç'te kaçak kazıya 5 gözaltı
10:32 Doğu'daki 3 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü
10:32 Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
17.10.2019 10:35:53