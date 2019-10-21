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Barış Pınarı Harekatı

Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 40 araçlık konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine geldi.

21.10.2019 12:08Barış Pınarı Harekatı
Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 40 araçlık konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine geldi.
Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.
Bu arada, SMO birliklerini taşıyan bir konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine giriş yaptı.
Yaklaşık 40 araçtan oluşan konvoya 5 araçlık Türk Silah Kuvvetlerine ait zırhlı araçlar da eşlik etti.
Vatandaşlar, konvoyun ilçe merkezinden geçişi esnasında TSK ve SMO birliklerine sevgi gösterisinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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