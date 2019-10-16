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Barış Pınarı Harekatı 8. gününde devam ediyor (3)

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

16.10.2019 11:59
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye- Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 8. gününe girdi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.
İlçede YPG/PKK'lı teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşanırken, hakimiyet alanı ilçenin doğusuna doğru genişliyor.
TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) kurtarılan yerlerde arama tarama faaliyetleri ve tahkimat yapıyor. Bu çalışmalar sırasında, teröristlere ait tüneller bulunuyor, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçiriliyor.
9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.
Barış Pınarı Harekatı 8. gününde devam ediyor (3)

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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