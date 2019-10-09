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Barış Pınarı Harekatı başladı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

09.10.2019 17:16Barış Pınarı Harekatı başladı
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı. Bölgeden dumanlar yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce obüs atışları sürdürülüyor.
Bu arada, Akçakale sokaklarında mehter marşları duyuluyor.
Öte yandan, Akçakale'deki vatandaşlara da uyarılar yapılıyor.

Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, Güncel

Kaynak: AA

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