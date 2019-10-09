Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı başladı

Barış Pınarı Harekatı başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor.

09.10.2019 17:19
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.
Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor.
Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.
Barış Pınarı Harekatı başladı

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:34 Emekli Astsubaylar Derneğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
19:32 "İnsanla suyu bir araya getirmek güçleşti"
19:32 Konya liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
19:32 Barış pınarı harekatı koordinasyon toplantısı
19:32 Van gürpınar kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist öldürüldü
19:32 Spor a milli futbol takımı, arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürdü
19:32 Adıyaman'da ulusal tamp deprem tatbikatı başladı
9.10.2019 19:35:21