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Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde korona virüsü önlemleri

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, korona virüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığı Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde, şimdiye kadar Covid-19 vakasına rastlanmazken, bölgenin salgın yönünden izole kalması için de büyük çaba gösteriliyor.

15.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:31
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, korona virüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığı Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde, şimdiye kadar Covid-19 vakasına rastlanmazken, bölgenin salgın yönünden izole kalması için de büyük çaba gösteriliyor.
Salgın henüz Türkiye'ye ulaşmadan önce Suriye tarafı ile irtibatı kesilen Telabyad ve Resulayn'da alınan kapsamlı tedbirlerle izole edilen bölgede, Türkiye'de alınan tedbirlerin aynısı uygulanmaya devam ediyor. Okulların Türkiye ile eş zamanlı tatil edildiği bölgede hastaneler, sağlık ocakları ve kamu kurumlarına giriş çıkışlarda sağlık kontrolleri yapılıyor. Lokantalar, kahvehaneler ve halkın toplu bulunduğu iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurularak sadece paket servis yapan iş yerlerine müsaade edilen bölgede, halkın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması anons ediliyor.
Telabyad ve Resulayn yerel polis teşkilatının motorize ekipleri, her iki ilçede de sokak sokak dolaşarak halkın evlerinden çıkmaması, zorunlu olarak çıkılması gerektiğinde ise maske kullanılması çağrısında bulunuyorlar.
(İHA) Barış Pınarı Harekatı Bölgesi’nde korona virüsü önlemleri

Kaynak: İHA

Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, Koronavirüs, Şanlıurfa, Suriye, Güncel
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