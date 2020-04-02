Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 4 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü

YPG/PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne düzenlediği sızma girişimi üzerine Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleriyle çatışmalar çıkarken, 4 terörist ile onlara destek olan 2 rejim askeri öldürüldü.Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ilçe merkezinin güneyindeki Tel Temır beldesine bağlı Aburaseyn köyünde YPG/PKK'lı teröristler, SMO askerlerinin bulunduğu cephe hattına sızma girişiminde bulundu.Bunun üzerine SMO askerleri ile terör örgütü arasında çatışma yaşandı.Bölgedeki Esed rejimi güçleri de çatışmaya katılarak YPG/PKK'lı teröristlere destek sağladı.Bu sırada Türk Silahlı Kuvvetleri de obüs atışlarıyla YPG/PKK mevzilerini hedef aldı.Olayda şu ana kadar 2 SMO askeri şehit olurken, 4 YPG/PKK'lı terörist ile 2 rejim askerinin öldürüldüğü öğrenildi.Çatışmaların başlaması üzerine Rus askerleri olayların yaşandığı köye intikal ederken, ABD askerleri de Tel Temır'e ulaşarak beldeyi çevreledi.Türkiye 9 Ekim 2019'da Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış pınarı Harekatı kapsamında 12 Ekim'de Rasulayn ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarmıştı.

Kaynak: AA