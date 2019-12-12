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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı - ŞANLIURFA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde çatışma bölgelerinde yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu toplam 104 şüpheliden 99'unun tutuklandığını, 5'inin gözaltında olduğunu bildirdi.

12.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:45
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde çatışma bölgelerinde yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu toplam 104 şüpheliden 99'unun tutuklandığını, 5'inin gözaltında olduğunu bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla terör örgütlerine yönelik olarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı hatırlatıldı.
"Harekat çerçevesinde kahraman silahlı kuvvetlerimizce çatışma bölgelerinde YPG/PKK terör örgütü mensubu 104 şüpheli suçüstü halinde yakalanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri vasıtasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı ve adli işlemlerine müteakiben 99 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimlerince tutuklanmıştır. 5 şüphelinin halen gözaltı hali devam etmektedir."
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Başsavcı, Güncel

Kaynak: AA


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