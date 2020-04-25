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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKKYPG mensuplarınca, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki TSK mevzilerine düzenlenen sızma girişiminde, 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

25.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 25.04.2020 21:49

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKKYPG mensuplarınca, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki TSK mevzilerine düzenlenen sızma girişiminde, 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat'ın doğusunda terör faaliyetleri yürüten eli kanlı PKKYPG terör örgütü mensuplarınca, Barış Pınarı bölgesindeki Resulayn yerleşim yerinin 28 kilometre güney doğusundaki unsurlarımıza yönelik olarak; 25 Nisan gecesi iki farklı noktadan eş zamanlı sızma girişiminde bulunulmuştur. Sızma faaliyeti öncesinde bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarımızla 20- 25 kadar PKKYPG'li teröristin saldırı hazırlığında olduğu tespit edilmiş, derhal tüm birlikler alarm durumuna geçirilmiş ve harekat merkezleri bilgilendirilmiştir denildi.

'BİRLİKLERİMİZDE VE DOST UNSURLARDA ZAYİAT YOKTUR'

Teröristlerin sızma girişimine başladığı anda ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, İcra edilen isabetli atışlar sonucunda 13 teröristin öldürüldüğü ve 7 teröristin yaralandığı tespit edilmiştir. Birliklerimizde ve dost unsurlarda zayiat yoktur. Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardımdestek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir ifadelerine yer verildi.

Haber ANKARA,(DHA)

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, Güncel , Haber
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