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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğu bildirildi.

04.11.2019 16:04Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: AA

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