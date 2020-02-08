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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit düştü

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu yaralanan 5 askerimizden birisi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

08.02.2020 08:49 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:09

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, bir aracın devrilmesi sonucu 5 askerimiz yaralandı. Yaralanan askerlerden 1 askerimiz şehit düştü. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

MSB'nin yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel


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