Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan "Boralar" yurda döndü

GÖRÜMTÜ DÖKÜMÜ: Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (ekiplerinin Tokat Havalimanı'nda karşılanması Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan "Boralar" yurda döndü Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (Boralar) ekipleri, Suriye'deki görevlerini tamamlayarak Tokat'a geldi.

24.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:17
GÖRÜMTÜ DÖKÜMÜ:
Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (ekiplerinin Tokat Havalimanı'nda karşılanması Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan "Boralar" yurda döndü
Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (Boralar) ekipleri, Suriye'deki görevlerini tamamlayarak Tokat'a geldi.
Ekim 2019'da Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde giden Boralar, 9 ay süren görevlerini tamamladı.
Komandolar, askeri uçakla Tokat Havalimanı'na indi. Burada sağlık görevlilerince askerlerin ateşi ölçüldü.
Askerleri İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay karşıladı. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan ’Boralar’ yurda döndü

Kaynak: AA

Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, Tokat Havalimanı, Jandarma, Tokat, Güncel, Haber

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