Haberler » 3. Sayfa » Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayat normale dönüyor - Haberler

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayat normale dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn'da elektrik trafoları, direkler ile hatların bakım ve onarımının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

15.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:32Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayat normale dönüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn'da elektrik trafoları, direkler ile hatların bakım ve onarımının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için devletimizin ilgili kurumlarıyla birlikte çalışmalar devam ediyor. Tel Abyad'ın yüzde 51'lik bölümüne elektrik verilmeye başlandı, Rasulayn kırsalının yanı sıra şehir merkezine de elektrik verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Rasulayn'da bulunan elektrik trafoları, direkler ve hatların bakım ve onarımı aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Allouk Su Tesisi'nin aktif hale getirilmesiyle birlikte bölgedeki 26 kuyudan su sağlanmaya başlandığı belirtilen açıklamada, "Bölgede çalışmayan jeneratörler de onarılarak çalışır hale getiriliyor. Bölgeye elektriğin getirilmesi ve jeneratörlerin çalışmasıyla kuyulardan su çekilmeye başlandı. Allouk Su Tesisi'nin aktif hale getirilmesiyle bölgedeki 26 kuyudan su sağlanmaya başlandı. Özellikle Rasulayn'da 15 adet su kuyusundan 10'u elektriğin getirilmesi ve jeneratörlerin çalışır hale gelmesiyle hizmete açıldı. 10 adet kuyu Rasulayn'ın büyük bölümünün su ihtiyacını karşılamaya başladı" denildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:32 ABD yaptırımı sonrası Nikaragua'da Ortega ailesinden 'kamulaştırma' adımı - Haberler
12:30 Ak Parti'de delege seçimleri yapıldı - Haberler
12:29 Ay: "Sinerjisi yüksek bir yönetim olacağız" - Haberler
12:28 Hindistan'daki protestolarda ölü sayası 6'ya yükseldi - Haberler
12:26 Hakkari'de toprak damlı evde göçük - Haberler
12:17 Bülent Arınç'ın "Ankara'yı parsel parsel sattı" sözlerine dava açan Melih Gökçek'e kötü haber - Haberler
11:55 Meteoroloji açıkladı! Hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak - Haberler
11:37 Adana Belediye Başkanı, yasaklanan rakı festivaliyle ilgili konuştu - Haberler
11:23 İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı - Haberler
11:17 Komşularına "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diyen adamın kapısına dayandılar! Feci kavga çıktı - Haberler
15.12.2019 12:42:37