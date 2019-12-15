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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayat normale dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn'da elektrik trafoları, direkler ile hatların bakım ve onarımının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

15.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:35Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayat normale dönüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn'da elektrik trafoları, direkler ile hatların bakım ve onarımının aralıksız devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için devletimizin ilgili kurumlarıyla birlikte çalışmalar devam ediyor. Tel Abyad'ın yüzde 51'lik bölümüne elektrik verilmeye başlandı, Rasulayn kırsalının yanı sıra şehir merkezine de elektrik verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Rasulayn'da bulunan elektrik trafoları, direkler ve hatların bakım ve onarımı aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Allouk Su Tesisi'nin aktif hale getirilmesiyle birlikte bölgedeki 26 kuyudan su sağlanmaya başlandığı belirtilen açıklamada, "Bölgede çalışmayan jeneratörler de onarılarak çalışır hale getiriliyor. Bölgeye elektriğin getirilmesi ve jeneratörlerin çalışmasıyla kuyulardan su çekilmeye başlandı. Allouk Su Tesisi'nin aktif hale getirilmesiyle bölgedeki 26 kuyudan su sağlanmaya başlandı. Özellikle Rasulayn'da 15 adet su kuyusundan 10'u elektriğin getirilmesi ve jeneratörlerin çalışır hale gelmesiyle hizmete açıldı. 10 adet kuyu Rasulayn'ın büyük bölümünün su ihtiyacını karşılamaya başladı" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: İHA

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