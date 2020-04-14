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- Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde korona virüsü önlemleri- Suriye polisi Telabyad'ta korona virüsü...

- Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde korona virüsü önlemleri Suriye polisi Telabyad'ta korona virüsü anonsları yapıyor Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde, korona virüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığı Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde, şimdiye kadar...

14.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:02

- Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde korona virüsü önlemleri

Suriye polisi Telabyad 'ta korona virüsü anonsları yapıyor

TELABYAD - Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde, korona virüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığı Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde, şimdiye kadar covid-19 vakasına rastlanmazken, bölgenin salgın yönünden izole kalması için de büyük çaba gösteriliyor.

Salgın henüz Türkiye'ye ulaşmadan önce Suriye tarafı ile irtibatı kesilen Telabyad ve Resulayn'da alınan kapsamlı tedbirlerle izole edilen bölgede, Türkiye'de alınan tedbirlerin aynısı uygulanmaya devam ediyor.

Okulların Türkiye ile eş zamanlı tatil edildiği bölgede hastaneler, sağlık ocakları ve kamu kurumlarına giriş çıkışlarda sağlık kontrolleri yapılıyor. Lokantalar, kahvehaneler ve halkın toplu bulunduğu iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurularak sadece paket servis yapan iş yerlerine müsaade edilen bölgede, halkın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması anons ediliyor.

Telabyad ve Resulayn yerel polis teşkilatının motorize ekipleri, her iki ilçede de sokak sokak dolaşarak halkın evlerinden çıkmaması, zorunlu olarak çıkılması gerektiğinde ise maske kullanılması çağrısında bulunuyorlar.

- Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde korona virüsü önlemleri- Suriye polisi Telabyad’ta korona virüsü...

Kaynak: İHA

Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel
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