Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmediği bildirildi.

14.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:54
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye 'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmediği bildirildi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde alınan koronavirüs tedbirleri sürüyor.
Türkiye'de alınan tüm önlemlerin uygulandığı bölgedeki hastaneler, sağlık ocakları ve kamu kurumlarına giriş çıkışlarda sağlık kontrolleri yapılıyor.
Lokantalar, kahvehaneler ve halkın toplu bulunduğu iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulduğu ilçelerde güvenlik güçleri, halka zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkanların ise mutlaka maske takmaları uyarısında bulunuyor.
Yapılan çalışmalar sayesinde her iki ilçede bugüne kadar koronavirüs vakasının görülmediği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Haberler ›› Güncel ››Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:03: FLAŞ - Haber 20:03: Sağlık Bakanı Koca: "4. haftada virüsün yayılma hızını kontrol altına aldık. - Haber 20:02: FLAŞ - Haber 20:02: Sağlık Bakanı Koca: "Genel tarama doğru yöntem değil, güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da... - Haber 20:00: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızı düşüşe geçti." - Haber 19:50: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler